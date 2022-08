Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca transmite, in mesajul transmis de Ziua Independentei Republicii Moldova, ca Romania va continua sa se pozitioneze ferm pentru a sprijini pasii pe care ii are de parcurs Republica Moldova, in perspectiva deschiderii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana.Mesajul integral…

- Chiar daca merge președintele Maia Sandu in Rusia, obținerea unui preț mai bun la gaz ar fi posibila doar daca ar exista unele cedari. O spune vicepremierul Andrei Spinu, potrivit caruia renegocierea contractului cu Gazprom ar fi posibila doar daca autoritațile de la Chișinau ar accepta unele (fara…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita, vineri, la Palatul Cotroceni, de Klaus Iohannis. Este prima vizita in țara noastra dupa ce R. Moldova a primit statutul de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeana. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita la Palatul…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, efectueaza o vizita oficiala in Romania, la invitatia sefului statului, Klaus Iohannis, care o va primi, vineri, la Palatul Cotroceni. Cei doi presedinti vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale la finalul carora vor sustine declaratii de presa comune.…

- Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, va efectua, vineri, 29 iulie o vizita oficiala la București. Aceasta se va intalni cu președintele Romaniei Klaus Iohannis la ora 10:00, transmite intr-un comunicat Administrația Prezidențiala. Maia Sandu va fi primita vineri dimineața de Klaus Iohannis la…

- Autorul american de carti politice, Robert D. Kaplan, analizeaza, intr-un material publicat de Bloomberg, posibilitatea ca trupele ruse sa se indrepte spre Romania si Republica Moldova si pune la indoiala angajamentul Occidentului intr-un astfel de scenariu. Intr-o vizita la Targoviste, expertii romani…

- Care sunt principalele tinte pe care trebuie sa le atinga Republica Moldova dupa obtinerea statutului de tara candidata la aderarea la Uniunea Europeana? Va fi dosarul "Transnistria" o nuca grea la negociere? Cum s-au schimbat elitele din zona separatista sI daca se poate negocia cu acestea? Va fi…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca Ucraina a simtit sprijinul a patru statele europene in acelasi timp, prin vizita liderilor acestora la Kiev. "A fost important pentru mine sa aud de la lideri un alt lucru fundamental - ei sunt de acord ca sfarsitul razboiului si pacea pentru Ucraina…