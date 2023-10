Stiri pe aceeasi tema

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Alexandru Rafila și-a exprimat solidaritatea Romaniei cu Israelul dupa declanșarea violențelor și a declarat ca Ministerul Sanatații este pregatit sa ofere sprijin medical victimelor. In acest sens, a fost informat și ambasadorul Israelului in Romania. „Tragedia care se…

- ”Stegarul dac”, nelipsit la toate protestele din Romania s-a urcat pe sediul Ministerului Sanatații și incearca sa ajunga, probabil in biroul lui Alexandru Rafila. Stegarul dac sare de la un balcon la altul și privește in interiorul ministerului prin ferestrele care sunt deschise. Protestatarii AUR…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a precizat ca vaccinarea nu este si nu va deveni obligatorie in Romania, iar strategia nationala de vaccinare „asigura acces echitabil pentru oricine, fara sa impuna vreo obligativitate”. „Strategia nationala de vaccinare asigura acces echitabil pentru oricine, fara…

- Senatorul liberal i-a reprosat lui Alexandru Rafila ca normele de aplicare la Planul National de Lupta Impotriva Cancerului nu au fost elaborate. Presedinta Comisiei pentru aparare din Senat a mai afirmat ca "cineva se joaca" cu dreptul acestei categorii de bolnavi si "va trebui sa raspunda inclusiv…

Primaria Racari a amenajat un punct de sprijin unde se vor oferi apa rece si sprijin medical celor care au nevoie

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania a anuntat ca va organiza un protest, astazi, in fata Ministerului Sanatatii, privind implementarea Planului National de Combatere si Control al Cancerului, in conditiile in care termenul a fost 1 iulie, potrivit Agerpres. Federatia a transmis,…