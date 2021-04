Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un ajutor umanitar pentru Republica Moldova, constand in 132.000 de doze vaccin AstraZeneca, informeaza news.ro . ”La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 15 aprilie 2021, Hotarare pentru punerea in aplicare a prevederilor…

- 132.000 de doze de vaccin anti-COVID produs de compania anglo-suedeza AstraZeneca vor fi donate catre Republica Moldova, conform hotararii aprobate de Guvernul Romaniei in ședința de joi, informeaza News.”La solicitarea Ministerului Sanatatii, Guvernul Romaniei a aprobat in sedinta de astazi, 15 aprilie…

- Peste 1500 de persoane diagnosticate cu COVID-19, la terapie intensiva Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. România a depașit în premiera pragul de 1.500 de persoane diagnosticate cu COVID-19, aflate la terapie intensiva. Numarul real al cazurilor grave este însa…

- „Cu ocazia apropierii datei celebrarii a 10 ani de la lansarea in cadrul Mecanismului European de Protecție Civila a exercițiilor EU MODEX, doresc astazi sa readuc in atenția opiniei publice, eforturile susținute depuse la nivelul Romaniei, prin asigurarea participarii active la diversele module de…

- Florin Citu: Astazi livram R. Moldova primele doze de vaccin AstraZeneca Florin Cîtu. Foto. gov.ro Premierul Florin Cîtu a anuntat ca astazi vor fi trimise catre Republica Moldova primele doze de vaccin AstraZeneca. "România îsi tine promisiunea facuta…

- Premierul roman Florin Cițu a anunțat, vineri seara, ca prima tranșa din lotul 200.000 de vaccinuri promise pentru Republica Moldova impotriva COVID-19 pleaca spre Republica Moldova din Romania. „Doar împreuna putem învinge pandemia. În cel mai scurt timp vor pleca…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat vineri, 19 februarie, alaturi de Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, Aureliu Ciocoi, prim-ministrul in exercițiu al Republicii Moldova și Peter Michalko, ambasador al Uniunii Europene in Republica Moldova, la ceremonia publica de acordare…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, la Antena 3 , ca testele antigen vor fi distribuite doar in școlile care au cabinete medicale și totodata dispun de personal autorizat. Sorin Cimpeanu a menționat ca in toate celelalte școli nu au de ce sa se distribuie testele antigen, problema…