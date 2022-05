Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (foto), va clarifica in aceasta saptamana, la Bruxelles, mai multe aspecte legate de apelurile de proiecte care vor fi lansate in urmatoarea perioada, in valoare de peste 13,8 miliarde de euro, despre care oficialul afirma ca reprezinta cea mai mare transa de apeluri de proiecte din ultimii 14 ani. „Scopul delegatiei pe care o avem la Bruxelles este de a clarifica aceste demersuri pe care in aceasta perioada le facem pentru ceea ce inseamna milestone-urile aferente trimestrului II din 2022. Este un trimestru mai complicat din punct…