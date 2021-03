Stiri pe aceeasi tema

- Planul National pentru Relansare si Rezilienta are prevazut un buget initial de negociere de 600 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii de gaz natural in amestec cu hidrogen si alte gaze verzi. Conform proiectului publicat vineri de Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Planul National pentru Relansare si Rezilienta are prevazut in componenta 3 Broadband si 5G a Pilonului II – „Transformarea digitala” un buget initial de negociere de 650 milioane euro pentru alinierea strategiei nationale in domeniul conectivitatii digitale la obiectivele UE 2025. De asemenea, planul…

- Federația Romana de Rugby (FRR) a aplicat pentru obținerea de fonduri europene in vederea construcției de baze sportive in 26 de localitați din Romania in care exista echipe de rugby, anunța frr.ro. Valoarea investițiilor ce se vor derula in perioada 2021 - 2025 se ridica la 18 milioane de euro.…

- In calitate de participant la dezbaterea publica organizata pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliența, desfașurata la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, vicepreședintele pentru Regiunea Sud-Vest al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, Aladin Georgescu,…

- CARAȘ-SEVERIN – Asta crede Daniel Toma, copreședintele USR PLUS Caraș-Severin despre Planul Național de Redresare și Reziliența, prin care Romania va primi peste 30 de miliarde de euro pentru a finanța reforme structurale, ceea ce ar putea reprezenta o șansa și pentru localitațile din Caraș-Severin!…

- Memorandumul complet poate fi accesat . „Cel de-al treilea memorandum este cel privind calendarul de actualizare a PNRR, a acestui program, Planul National de Redresare si Rezilienta de la care cu toti avem asteptari foarte mari. Prin memorandumul adoptat astazi s-a stabilit o modalitate de lucru,…

- Guvernul urmeaza sa adopte în sedinta de miercuri un proiect de hotarâre pentru modificarea si completarea HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, potrivit Agerpres. Prin noul proiect de hotarâre se propune, printre…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, sustine ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) se vor putea finanta proiecte majore de infrastructura, dar vor putea fi efectuate si reforme, precum schimbarea modului in care se platesc ajutoarele sociale din Romania.…