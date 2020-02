Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat luni seara ca Romania va intra in luna martie in procedura de deficit excesiv, lucru care nu poate fi evitat din cauza cheltuielilor mari cu salariile si pensiile din acest an, stabilite prin legi PSD-iste.

- Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu.Citește și: Raed Arafat trage cu TUNUL in Guvernul PNL: a identificat portița lasata spitalelor…

- CE a aprobat o schema de sprijin prin care Romania va acorda 53 mil. euro pentru statii de reincarcare pentru mașinile electrice Comisia Europeana a aprobat o schema de sprijin public prin care Romania va acorda 53 de milioane de euro pentru statii de reincarcare a vehiculelor cu emisii scazute, informeaza…

- Florin Cițu a facut anunțul bomba, in direct la Realitatea Plus: Comisia Europeama ar putea declanșa procedurile de deficit excesiv. Ministrul Finanțelor a confirmat un deficit bugetar de 4%, la sfarșitul anului, in ciuda eforturilor pe care Guvernul le intreprinde pentru a gasi soluții de reducere…