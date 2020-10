Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, reprezentant al OMS considera ca ar trebui sa intram din nou in carantina pentru scadere numarului de cazuri COVID-19. Care este parerea noului perfect al Capitalei, Traian Berbeceanu.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le transmite celor din USR "sa consume mai putina energie în inventarea de conflicte cu PNL și sa se concentreze pe batalia cu PSD". Declarațiile au loc la o zi de la scandalul numirii lui Florin Iordache la șefia Consiliului Legislativ, în care PNL…

- Fostul președinte CCR Augustin Zegrean și fostul judecator CCR Petre Lazaroiu au declarat vineri, la Antena 3, ca premierul Ludovic Orban procedeaza greșit cand de la inalțimea funcției sale a adus critici puternice și repetate activitații Curții Constituționale.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide luni reintroducerea restrictiilor pentru tarile care au un nivel de infectare mai ridicat in ultimele 14 zile decat al Romaniei – a anuntat premierul Ludovic Orban. Seful Executivului a explicat ca persoanele care vin in Romania pentru mai mult…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca daca majorarea pensiilor cu 40% va intra in vigoare, acest lucru va insemna "falimente pe banda rulanta" și "romani care-și vor pierde casele luate pe credit", a informat economica.net."Daca legea criminala votata de PSD intra macar o secunda in vigoare,…

- Acțiuni prezidențiale de campanie in serie. Dupa ce au inaugurat bucata de metrou și bucata de autostrada saptamana trecuta, Klaus Iohannis, Ludovic Orban și Lucian Bode au purces luni la o noua acțiune cu iz electoral. Cei trei au testat luni trenul pe ruta Gara de Nord – Aeroportul Henri Coanda.…

- Cristina-Elena Dinu, deputat PSD in Parlamentul Romaniei, susține ca pandemia a fost invinsa fara drept de apel de incompetența și haosul Guvernului condus de Ludovic Orban. In acest context Elena Dinu ii cere ministrului Tataru sa prezinte datele pe care le are cu privire la urmatoarea perioada.CITEȘTE…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, va susține, miercuri, ora 18:00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Declarațiile președintelui vin in contextul in care la Palatul Cotroceni, azi, are loc o ședința cu privire la deschiderea anului școlar.Miercuri, 5 august, ora 18:00, președinteleRomaniei, Klaus…