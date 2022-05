Stiri pe aceeasi tema

- In continuarea demersurilor intreprinse in sustinerea Ucrainei ca urmare a razboiului ilegal de agresiune declansat de Federatia Rusa impotriva acestui stat, autoritatile romane au aprobat, la cel mai inalt nivel, ca Romania sa formuleze o cerere de interventie in procedurile initiate de Ucraina impotriva…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, cere ca autorii atrocitatilor comise in Ucraina in urma agresiunii ruse sa fie trasi la raspundere de Curtea Internationala de Justitie.Condamn cu tarie atrocitatile oribile comise in Bucea si in alte orase din Ucraina ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva…