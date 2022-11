Stiri pe aceeasi tema

Marea Britanie și Franța sunt pe cale sa ajunga la un acord prin care sa opreasca migranții ilegali sa traverseze Canalul Manecii, potrivit Reuters.

Tenismenele Ana Bogdan (doua succese) si Jaqueline Cristian si-au castigat meciurile din Billie Jean King Cup cu Ungaria si au calificat Romania mai departe in competitia pe echipe, scrie Mediafax.

Vineri s-au disputat primele partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupele A si B. Victoriile au revenit echipelor Ungaria, Norvegia, Slovenia si Suedia. Romania va debuta in grupa C, sambata, in compania campioanei mondiale Olanda, informeaza news.ro.

Presedintele Ungariaie, Katalin Novak, va efectua o vizita oficiala, saptamana viitoare, miercuri, la Bucuresti, la invitatia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis.

Nationala de polo masculin a Romaniei a remizat vineri, la Split, cu reprezentativa Olandei, scor 12-12, in ultimul meci din grupa C a Campionatului European, si va continua in faza play-off, pentru un loc in sferturile de finala, anunța news.ro.

Formatia CFR Cluj a remizat, joi seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa slovena Maribor, in prima mansa a play-off-ului Conference League.

Lucrarile de constructii au inregistrat in iunie un avans de 0,1% in zona euro si de 0,6% in Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2021, cele mai semnificative cresteri fiind in Slovenia, Polonia si Romania, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat).