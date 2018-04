România va înfrunta Finlanda, într-o partidă amicală Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa, pe 5 iunie, pe teren propriu, o partida de verificare contra echipei nationale a Finlandei. Ora si locul de disputare a partidei vor fi stabilite ulterior. Tricolorii ocupa locul 32 in clasamentul FIFA, in timp ce Finlanda se afla pe 63. Precedentele meciuri intre cele doua naționale au avut loc in preliminariile Campionatului European din 2016. Atunci, tricolorii s-au impus cu scorul de 2-0 in partida disputata in deplasare, iar ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

