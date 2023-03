Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe de la Chisinau, Nicu Popescu, cere urgentarea procedurilor europene care ar asigura finantarea interconectarii directe a retelelor electrice din Moldova si Romania, subliniind ca in vremuri de razboi nu mai pot fi aplicate aceleasi proceduri birocratice ca in timp de pace, intrucat…

- Romania va institui un Departament pentru integrarea Republicii Moldova in Uniunea Europeana. Acesta urmeaza sa activeze in subordinea Parlamentului Romaniei și sa ofere consultanța Parlamentului Moldovei și altor instituții de la Chișinau in vederea accelerarii ritmului reformelor interne necesare…

- Aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, presedintele Camerei Deputatilor a declarat ca reintroducerea limbii romane ca limba oficiala in Republica Moldova reprezinta „un act de curaj necesar”, iar a vorbi romanește inseamna a adopta valorile europene, transmite Agerpres. „Stiu ca inca sunt voci care…

- Premierul Nicolae Ciuca si-a manifestat, joi, la finalul unei intrevederi cu presedintele Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu, dorinta de a „consolida punțile” dintre Romania si Republica Moldova, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Guvern. Potrivit sursei citate, seful Executivului…

- Joi, 23 martie, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, este așteptat in Republica Moldova. Oficialul are planificate la Chișinau intrevederi cu premierul Dorin Recean, cu șefa statului Maia Sandu și speakerul Parlamentului, Igor Grosu, transmite Ipn.md . Purtatorul de cuvant al Guvernului, Daniel Voda,…

- La Bruxelles, s-a ajuns la un prim acord pentru livrarea europeana de armament catre Ucraina, iar un ultim pas va fi facut in Consiliul Afaceri Externe si Aparare, sedinta care este si acum in desfasurare. Anterior acestei sedinte, Romania a pus din nou problema securitatii Republicii Moldova in fata…

- Romania va acorda suport Republicii Moldova in racordarea legislației naționale la legislația Uniunii Europene. Despre acest lucru s-a discutat in cadrul ședinței comune a comisiilor juridice din Parlamentul de la Chișinau și din Senatul Romaniei, transmite Știri.md . Ulterior, in cadrul ședinței s-a…

- Republica Moldova se confrunta cu un pericol crescut din partea Marii Negre, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, in timpul unei vizite la București. El a precizat ca spațiul aerian al Republicii Moldova este monitorizat in comun cu specialiști din Romania și Ucraina, in contextul razboiului…