- Romania va depune la toamna, la Comisia Europeana, cea de-a doua cerere de plata pe PNRR, care include tintele si jaloanele cu termen de finalizare trimestrele 1 si 2 din acest an, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. Cererea de plata are in total 51 de tinte si jaloane iar conform…

- Comitetul interministerial PNRR, organism responsabil cu examinarea progresului in implementarea investitiilor si reformelor, a carui coordonare este asigurata de prim-ministru (presedinte), impreuna cu ministrul investitiilor si proiectelor europene (vicepresedinte), s-a reunit, marti, la Guvern. …

- Romania ar putea incasa la finalul lunii iulie, de la Comisia Europeana, cele 3 miliarde de euro in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), bani care vor ajuta la stabizarea financiara a Romaniei, a declarat joi Marcel Bolos – Ministrul Investitiilor…

- „Fiindca a fost vehiculat in spatiul public o serie de informatii cu privire la cererea de plata numarul 1 pe care am depus-o la Comisia Europeana, va fac cunoscut ca impreuna cu Comisia Europeana am avut discutiile pentru inchiderea jaloanelor si documentele pe care le-a solicitat Comisia pentru ca…

- Guvernul este in grafic cu actiunile pentru ca Romania sa beneficieze de 10 miliarde de euro din PNRR in 2022, a declarat prim-ministrul Nicolae Ciuca, citat de Agerpres. Premierul a prezidat, luni, reuniunea Comitetului de monitorizare a Planului National de Redresare si Rezilienta, care, potrivit…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a transmis marti Comisiei Europene prima cerere de plata din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in valoare de aproximativ 3 miliarde de euro.

- Guvernul Romaniei a aprobat joi ultimul document necesar astfel incat cererea de plata numarul 1, cu termen pe data de 31 mai 2022, sa fie transmisa la Comisia Europeana, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern, potrivit…

