- Guvernul a luat act, vineri, de un memorandum care prevede aprobarea negocierii contractului de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, in valoare de 600 milioane euro, pentru sustinerea proiectului Autostrada A7 Romania - Cofinantare aferenta Mecanismului de redresare si rezilienta…

- Proiectului noului stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești, pe care joaca FC Argeș, prinde tot mai mult contur. CNI a scos la licitația construcția noii arene. In ianuarie Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru viitorul stadion din Pitești, iar acum Compania Naționala de Investiții a…

- Principalele aeroporturi din Romania deruleaza proiecte majore de investitii, in valoare de peste 530 de milioane de euro, iar in infrastructura aeriana critica vor fi realizate curand investitii majore de peste 400 de milioane de euro, arata datele publice analizate de casa de avocatura ONV LAW.”Principalele…

- Ajutoare de stat: Comisia aproba o schema a Romaniei in valoare de 103 milioane EUR, in cadrul Mecanismului de redresare și reziliența, pentru sprijinirea construirii de instalații de stocare a energiei electrice. Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat,…