Romania va gazdui noul centru de securitate cibernetica al Uniunii Europrene. Decizia s-a luat aseara prin vot, la Bruxelles, de reprezentanții statelor membre. Astfel, viitorul Centrul european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare in domeniul securitații cibernetice (ECCC) va avea sediul la București. Centrul va avea un buget de peste 2 miliarde euro și are obiectivul de a coopera cu huburi specializate naționale și de a centraliza ecosistemul de securitate tehnologica și industriala al statelor membre, pentru ca blocul comunitar sa fie mai bine pregatit in fața amenințarilor.…