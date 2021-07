Stiri pe aceeasi tema

- Inflația continua sa creasca in Romania, aceasta situandu-se printre statele UE cu cea mai ridicata rata și in luna iunie 2020, alaturi de Ungaria, Estonia, Polonia și Lituania. In UE inflația a...

- Parlamentul European va adopta saptamana aceasta un raport prin care va solicita inca o data ca Bulgaria și Romania sa fie primite in Schengen, transmite Rador, care citeaza publicația bulgara Monitor. Parlamentul European arata ca in 2011 și 2018 a adoptat rezoluții cu o cerere similara. Marti seara,…

- Astfel, Grapini a anunțat prin intermediul presei ca iși va construi o noua pagina in cel mai scurt timp. ”O perioada de timp nu voi mai avea pagina oficiala de europarlamentar! Am pus administratori oameni fara caracter si mi-au sters pagina! In scurt timp voi avea o noua pagina oficiala! Viata iti…

- Rezoluția Matic, privind sporirea drepturilor femeilor la sanatate, cunoscuta la noi ca „rezoluția barbaților gravizi”, ne da o lecție despre cat de ușor putem fi manipulați. Eu cred ca inca putem riposta, una e sa fii prostit, alta e sa inceapa sa-ți și placa.Sunt dintre aceia care considera ca e primitiv…

- Inflația in UE a crescut pana la 2% in luna aprilie 2021, de la 1,7% in perioada precedenta. Printre statele cu cele mai ridicate rate sunt Ungaria (5,2%) Polonia (5,1%), Luxemburg (3,3%),...

- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Tatiana Proskuryakova, director de țara al Bancii Mondiale pentru Romania și Ungaria, au semnat joi, 6 mai 2021, un acord de imprumut in valoare de 100 de milioane de euro pentru susținerea Proiectului ,,Școli mai sigure, incluzive și sustenabile”. Proiectul…

