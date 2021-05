Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul cald aduce și pericolul tornadelor, un fenomen meteo extrem care este raportat tot mai frecvent și in Romania. Sud-estul țarii este de obicei zona unde se produc astfel de vartejuri. Bogdan Antonescu, specialist in fenomene meteo extreme, a explicat la Digi24 cum se produc tornadele și cat de…

- In intervalul 13 mai, ora 10:00 – 14 mai, ora 21:00, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și, izolat, grindina. Aceste fenomene…

- Inceputul de weekend introduce o vreme frumoasa, ce va fi continuata de frig. Dupa ce vineri ne-a așteptat tot o zi rece pentru jumatatea lunii aprilie, in weekend ni se strica ploile. Specialiștii meteo anunța atmosfera inchisa in vestul, centrul și nordul teritoriului, pe unde vin și precipitații,…

- Primavara capriocioasa in urmatoarele zile. Vremea se strica in toata tara incepand de marti noapte, iar un val de aer rece pue stapanire pe toate regiunile. Fenomene de iarna se vor semnala in toate zonele.

- O masa de aer foarte rece din Atlanticul de Nord care traverseaza Europa și un ciclon islandez va aduce o vreme mult mai rece decat ar fi normal pentru inceputul lui aprilie, cu maxime și cu 10 – 15 grade sub ceea ce ar trebui sa avem. Iarna are o noua rabufnire prin Transilvania, Maramureș, […] Citește…

- Medicamenul Polidin, folosit in trecut ca un fel de vaccin impotriva infecțiilor bacteriene, se afla in faza studiului de laborator și, pe viitor, va putea fi din nou utilizat in Romania, spune Florin Oancea (foto), directorul Institutului Cantacuzino. „Noul imuno-modulator Polidin se afla in faza de…

- Utilizatorii din Romania (si nu numai) au vazut ca din harta Europei prezentata la un moment dat directorul general,Herbert Diess, lipseau Romania, dar si Norvegia si Islanda. “S-a produs o eroare si regretam acest lucru. Romania este, desigur, o parte importanta a intregului plan de mobilitate electrica…