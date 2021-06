România va fi gazda concursului Solar Decathlon Europe Romania va fi gazda concursului Solar Decathlon Europe, in anul 2023. EFdeN si Energy Endeavour Foundation (EEF) au anuntat calificarea Bucurestiului ca oras-gazda a evenimentului Solar Decathlon Europe 2023 – competitia internationala a caselor solare. Solar Decathlon este cea mai importanta competitie de locuinte sustenabile din lume si a luat nastere in 2011 in Statele Unite ale Americii. In 2012, echipa PRISPA a fost prima echipa din Romania calificata la Solar Decathlon (editia Madrid), iar in 2014 echipa EFdeN a participat la editia Versailles cu casa care, la ora actuala, este Centru de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Controlul si prevenirea raspandirii gripei aviare inalt patogene la nivelul judetului Constanta. Avand in vedere dinamica fulminanta a evolutiei gripei aviare inalt patogene la pasari domestice la nivel european Bulgaria 4 focare, Cehia 16 focare, Germania ndash; 10 focare primare si 65 secundare, Franta…

- ANSVSA precizeaza ca la nivelul exploatatiilor comerciale de pasari de pe intreg teritoriul tarii se vor face controale privind respectarea masurilor de biosecuritate si aplicarea de masuri suplimentare.Conform RADOR , in prezent, in Europa se inregistreaza o crestere exploziva a focarelor de gripa…

- Gripa aviara la o ferma de crestere a pasarilor din Ungheni - Jud.Mureș Foto: Arhiva, Un focar de gripa aviara a fost confirmat la o ferma de crestere a pasarilor din localitatea Ungheni, judetul Mures. 180 de mii de pasari sunt crescute acolo, iar ANSVA a anuntat ca s-a luat decizia…

- Pretul locuintelor a crescut cu 1,4% in zona euro si cu 1,3% in UE, in trimestrul patru din 2020 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Cipru, Luxemburg, Lituania, Estonia, Cehia, Germania, Croatia, Malta, Belgia, Portugalia, Olanda, Slovenia,…

- Cel mai nou studiu a fost facut, la cererea Nissan, pe un esantion de 7000 de soferi din Marea Britanie, Franta, Germania, Olanda, Spania, Italia, Norvegia, Suedia si Danemarca (jumatate conduc masini cu motor termic si jumatate masini electrice) pentru a vedea cati dintre acestia ar lua in considerare…

- Acesta a participat joi la conferinta de presa organizata de EFdeN si Energy Endeavour Foundation (EEF), in cadrul careia s-a anuntat oficial calificarea Bucurestiului ca oras gazda a Solar Decathlon Europe 2023, olimpiada internationala a caselor solare. Solar Decathlon este cea mai importanta competitie…

- Costul cu forța de munca la nivelul țarilor Uniunii Europene a variat anul trecut între 6,5 euro și 45,8 euro pe ora, relateaza Haberler, citat de Rador. Oficiul European de Statistica (Eurostat) a publicat datele referitoare la costurile orare ale forței de munca în cele 27 de state…

- In 2020, 72,9% din toate autobuzele mici și mijlocii (peste 3,5 tone) inregistrate in Uniunea Europeana circulau pe motorina, dar, numarul acestora era in scadere cu aproape 10 puncte procentuale fața de 2019. In același timp, vehiculele cu incarcare electrica (ECV) constituiau 6,1 % din totalul inmatricularilor…