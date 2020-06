Stiri pe aceeasi tema

- Romania, ca stat membru al Uniunii Europene, va fi parte a tendintei economice prin care mari companii din afara UE vor incerca sa preia societati comerciale europene, a sustinut, joi, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, intr-o conferinta pe tema productiei interne a Romaniei.…

- Franța vrea sa-și protejeze startup-urile de preluarile ostile și creeaza un fond de 150 mil. euro pentru a investi in companiile locale Franta va crea un fond pentru a proteja startup-urile din domeniul tehnologiei care ar putea deveni "victimele" cumparatorilor straini, dupa ce anterior…

- Reuters: Comisia Europeana ia in considerare extinderea controlului asupra investitiilor straine. De ce se teme Europa de China Comisia Europeana a propus extinderea controlului asupra investitiilor straine in blocul comunitar, conform unui document consultat de Reuters, parte a eforturilor de a impiedica…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa revizuiasca reglementarile pentru a putea bloca preluarea companiilor europene de catre entitati rivale care beneficiaza de subventii acordate incorect de guverne straine, arata un proiect de document obtinut de cotidianul Financial Times.Comisia Europeana…

- Coronavirusul dezlanțuie o furtuna peste Europa. Previziunile privind contracția economica merg pana la 15%. Șefa BCE avertizeaza asupra riscului de a face prea putin si prea tarziu pentru economie Produsul Intern Brut al zonei euro ar putea inregistra o contractie de pana la 15% in acest an, din cauza…

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat in 2019 articole de imbracaminte in valoare de 154 miliarde de euro, peste jumatate (52% sau 80 de miliarde de euro) din afara spațiului comunitar. Principalele tari din afara UE de unde provin hainele importate de cele 27 de state membre sunt China (cu…

- Amnesty International, organizatie internationala pentru promovarea drepturilor omului, a denuntat joi erodarea drepturilor omului in Europa si Asia Centrala, precum si a independentei puterii judiciare, in raportul anual privind respectarea drepturilor omului in regiune pe anul 2019, informeaza Agerpres.…

- Viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene ar trebui sa fie folosit pentru a sprijini redresarea economica dupa pandemia cauzata de noul coronavirus, au anuntat miercuri presedintii Comisiei Europene si Consiliului European, transmit Reuters si dpa. Presedintele Consiliului European,…