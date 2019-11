Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de fotbal a Romaniei va intalni in play-off-ului Ligii Natiunilor echipa Islandei, in urma tragerii la sorți care a avut loc vineri. Este ultima sansa a echipei naționale a Romaniei sa fie prezenta la Campionatul European de anul viitor. Daca va trece de Islanda, Romania va merge mai departe,…

- Tragerile la sorti pentru barajul EURO 2020 au avut loc astazi de la ora 13:00. Nationala Romaniei va juca primul meci in deplasare. Scotia si Islanda au fost posibilele adversare ale "tricolorilor" in meciul de pe 26 martie. Romania va juca cu Islanda in barajul pentru Euro 2020. Tricolorii vor juca…

- Romania a pierdut, vineri, meciul cu Suedia, 0-2, si nu mai are sanse de calificare directa la Euro 2020. “Tricolorii” mai pot ajunge la turneul final prin play-off-ul Ligii Natiunilor, din martie, acolo unde vor juca in sistem eliminatoriu fie cu Scotia si Bulgaria sau Ungaria, fie cu Islanda si Serbia…

