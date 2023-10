România va dubla capacitatea de tranzit pentru cerealele din Ucraina Romania va dubla, pana la sfarsitul anului, capacitatea de tranzit pentru cerealele din Ucraina, a anuntat, miercuri, la Kiev, premierul Marcel Ciolacu. Acesta a declarat, la finalul sedintei comune ale guvernelor Romaniei si Ucrainei, ca volumul de cereale ucrainene care va trece lunar prin Romania va creste de la doua la patru milioane de tone. "Am reusit impreuna sa gasim o formula agreata in comun prin care sa facilitam atat tranzitul cerealelor, cat si sa protejam piata romaneasca si interesele fermierilor romani. De altfel, in cadrul sedintei comune de astazi am reiterat angajamentul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

