România va dispărea, distrusă bucată cu bucată de români… Imi cer iertare celui caruia i-am promis ca nu mai scriu, dar cuvintele nu mai asculta de mine… Suntem un popor bolnav de ura. Nu cred ca exista pe lumea asta un popor care sa se urasca așa cum o face poporul roman. Și nu, nu e vorba de partide sau de vaccin, de fotbal sau […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In premiera in Romania, STIRIPESURSE.RO publica declarația olografa a fostului vicepreședinte (1978-1988) al Consiliului Orașenesc al localitații Campia Turzii in care vorbește despre marturia unui fost colonel de Securitate, Vasile Pop, care a vrut sa il impuște pe actualul Mitropolit al Clujului,…

- Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, a declarat azi, ca nu intelege de ce "medicii care fac propaganda anti-vaccin sunt tolerati in sistemul de stat". "Cu exceptia primelor doua sau trei luni, vaccinarea a fost disponibila peste tot in Romania, fara inregistrare si fara coada (nu s-a intamplat…

- Jurnalistul Radu Tudor a rabufnit in direct la Antena 3 in ziua cu cele mai multe decese cauzate de COVID-19 in Romania de la inceputul pandemiei. „561 de decese azi, 42616 de la debutul pandemiei. Niciodata in Romania, din decembrie 1989, nu am avut un numar atat de mare de morti pe zi. Niciun eveniment,…

- „Daca Europa de Vest se bucura de rezultate importante ale campaniei de vaccinare, situația sta diferit pentru Europa Centrala și de Est, unde valul de cazuri de infectare și numarul deceselor cauzate de COVID-19 amenința sa copleșeasca sistemele de sanatate deja suprasolicitate. O vara leneșa de vaccinare,…

- Președintele Iohannis: „Buna seara, dragi romani! Trist, dar adevarat. Cuvantul care caracterizeaza cel mai bine Romania de astazi este cuvantul criza. Suntem intr-o criza a sistemului de sanatate publica. Suntem in plina pandemie. Valul patru ne-a lovit, și ne-a lovit rau. Suntem intr-o criza a prețului…

- Norul de cenusa rezultat din eruptia vulcanului din Insulele Canare (Spania) va disparea de pe teritoriul Romaniei spre jumatatea acestei saptamani, iar ploile prognozate nu vor antrena la sol particulele de dioxid de sulf, a declarat, azi, pentru AGERPRES, meteorologul de serviciu din cadrul Administratiei…

- Inca 80 de cetateni afgani au fost evacuati cu succes din Afganistan duminica dimineata, pe cale terestra, aflandu-se in siguranta pe teritoriul Pakistanului. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca cetatenii afgani evacuati in acest grup (colaboratori ai fortelor armate romane, studenti cu burse…

- Sunt ultimele zile in care puteți vota Țara Maramureșului pentru titlul de cea mai frumoasa destinație din Romania in anul 2021. Voteaza și tu pana in 29 august, accesand linkul www.destinatiaanului.ro. Source