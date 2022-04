Stiri pe aceeasi tema

- Birourile reunite ale celor doua Camere discuta, vineri, la ora 12.00, propunerea de desfiintare a Grupului parlamentar de prietenie Romania - Federatia Rusa. De asemenea, pe agenda se afla si desfiintarea grupului de prietenie cu Belarus.

- Ministerul Finantelor analizeaza posibilitatile de relocare in Romania a unor companii din Federatia Rusa, Belarus si Ucraina si doreste sprijin financiar si logistic din partea Bancii Mondiale, a afirmat joi ministrul de resort, Adrian Caciu, dupa o discuție cu o delegație a Bancii Mondiale.…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a discutat joi, 14 aprilie 2022, la Palatul Victoria, impreuna cu premierul Romaniei, dl Nicolae-Ionel Ciuca, cu delegatia Grupului Bancii Mondiale in Romania, condusa de presedintele David R. Malpass, despre necesitatea dezvoltarii parteneriatului bilateral, in contextul…

- Salariatii angajatorilor afectați de razboi vor beneficia de o indemnizație RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Salariatii angajatorilor afectați de razboiul din Ucraina vor beneficia de o indemnizație platita din fonduri de la bugetul asigurarilor pentru șomaj, a decis,…

- „Grupurile de lupta fac parte dintr-o decizie care raspunde nevoii de securitate la agresivitatea Rusiei, este firesc sa raspundem. Grupul din Romania este cel mai avansat. Suntem in faza inițiala de capabilitate și apreciem ca in scurt timp sa fie fucționala. Pregatim o prezența și mai robusta. Mai…

- ”Am creat un grup de lucru, la nivelul Ministerului Economiei, am chemat asociatiile profesionale si companiile pentru a vedea care este impactul acestui conflict care acopera Ucraina, dar vorbim si de Federatia Rusa si de Belarus. Toate aceste zone de conflict din care veneau o parte din materii prime…

- Senatorii Cristi Berea (foto), Dan Ivan si deputatul Victor Ilie se retrag din grupul parlamentar de prietenie cu Federatia Rusa, in urma invaziei Ucrainei. Parlamentarii USR anunta ca vor continua sa militeze pentru incetarea focului si rezolvarea pasnica a conflictelor, respectarea integritatii teritoriale…

- Ministerul Afacerilor de Externe din Romania a actualiza, duminica alerta de calatorie in Ucraina , in condițiile in care situația de securitate din aceasta țara continua sa se deterioreze accelerat și exista riscul tot mai iminent al unei invazii a Rusiei. MAE transmite ca recomanda puternic cetațenilor…