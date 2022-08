Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul interministerial PNRR, organism responsabil cu examinarea progresului in implementarea investitiilor si reformelor, a carui coordonare este asigurata de prim-ministru (presedinte), impreuna cu ministrul investitiilor si proiectelor europene (vicepresedinte), s-a reunit, marti, la Guvern. …

- MIPE transmite, joi seara, ca Romania nu se afla in situatia de a pierde echivalentul primei cereri de plata din PNRR. ”In data de 25 iulie 2022, la orele 12:00, a avut loc discutia reprezentantilor MIPE cu Comisia Europeana privind situatia cererii de plata numarul 1, transmise in data de 31 mai…

- Guvernul a decis alocarea unui buget de 100 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor pe care institutiile statului roman le-au facut cu refugiatii din Ucraina, a declarat vineri ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Guvernul a luat decizia ca un buget de 100 de milioane…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a transmis, luni, la finalul reuniunii Comitetului pentru implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta care a avut loc la Palatul Victoria, ca urmatoarea cerere de plata urmeaza sa fie depusa in cursul lunii octombrie a acestui…

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos, informeaza…

- Guvernul Romaniei a aprobat joi ultimul document necesar astfel incat cererea de plata numarul 1, cu termen pe data de 31 mai 2022, sa fie transmisa la Comisia Europeana, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul sustinut la finalul sedintei de Guvern, potrivit…

- Numarul posturilor din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene va creste cu 30%, pana la 1.943 persoane, pentru gestionarea celor 96 de miliarde de euro fonduri europene, a anuntat, luni, ministrul de resort, Marcel Bolos, in cadrul briefingului de la finalul sedintei de Guvern. „Daca…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (foto), va clarifica in aceasta saptamana, la Bruxelles, mai multe aspecte legate de apelurile de proiecte care vor fi lansate in urmatoarea perioada, in valoare de peste 13,8 miliarde de euro, despre care oficialul afirma ca reprezinta cea…