- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, vrea sa dea in judecata Austria la Curtea Europeana, pentru despagubiri, in cazul in care guvernul austriac va insista in continuare asupra veto-ului privind aderarea Romaniei la spatiul Schengen, a anunțat demnitarul roman intr-un interviu pentru Der Standard.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat joi ca vizita pe care a facut-o la Viena si intalnirea cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, erau absolut necesare."Sunt doua aspecte aici. Una este vizita in sine, a doua este problema Schengen. Vizita in sine era absolut necesara, intalnirea…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a afirmat, joi, ca Romania a fost "umilita" la Viena, prin noul refuz al Austriei pe tema aderarii la spatiul Schengen. El ii acuza pe ministrul de Interne, Catalin Predoiu, care a fost miercuri in vizita la Viena, si pe presedintele Klaus Iohannis ca "nu sunt in stare…

- Eugen Tomac a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca a notificat in luna februarie a acestui an Consiliul Uniunii Europene, in baza articolului 265 din Tratatul de functionare al Uniunii Europene si a mentionat ca a deschis poarta pentru o noua actiune la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.…

- „As dori sa va multumesc pentru ca m-ati primit la Bucuresti. Va multumesc dumneavoastra si autoritatilor romane pentru ca ati asigurat securitatea Universitatii de vara de la Baile Tusnad si pentru ca ati facut posibil ca discursul meu de astazi sa se desfasoare in mod pasnic si fara tulburari”, i-a…

- Parlamentul European voteaza o rezoluție extrem de dura care cere trimitere in judecata a Austriei pentru discriminarea romanilor și pentru ca produce pierderi financiare masive in Romania și Bulgaria.

- Rareș Bogdan a vorbit, duminica seara, in emisiunea Culisele Statului Paralel, despre aderarea Romaniei la Schengen: „Austria a facut un joc mizerabil”. Intrebat de ce nu suntem in Schengen astazi și de ce OMV are toate facilitațile in Romania in condițiile in care Austria nu ne-a primit in spațiul…

- Aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen bate pasul pe loc și chiar daca poziția Austriei fața de Romania nu mai este atat de contondenta, o alta problema s-a ivit și blocheaza aderarea.La Guvern a ajuns informația conform careia problema cea mare este in Bulgaria. Țara vecina are inca…