România va cumpăra tancuri americane Abrams Armata Romana va cumpara tancuri americane Abrams, a anunțat generalul Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente din Ministerul Apararii Naționale (MApN). Direcția Generala pentru Armamente este fostul Departament pentru Armamente. Intr-un interviu video realizat și transmis de MApN, generalul Incicaș a precizat ca Armata Romana are in acest moment, in diferite stadii, circa 40 de programe de inzestrare. „Zilele acestea vom trimite catre Parlamentul Romaniei, pentru aprobarea prealabila a Parlamentului, achizițiile care se refera la obuzierele propulsate pe șenile. De asemenea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

