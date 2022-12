Stiri pe aceeasi tema

- Acceptarea Romaniei si Bulgariei in spatiul de libera circulatie Schengen ar putea fi inscrisa, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a Consiliului Uniunii Europene de saptamana viitoare, la care participa sefii de stat si de guvern. Ar putea fi stabilita o pozitie favorabila…

- Cozi kilometrice la frontiere, marfuri livrate cu intarziere, companii necompetitive, investitii straine care ne ocolesc și timp pierdut pe aeroporturi. Sunt probleme de care ne vom lovi in continuare, pana cand Romania va fi admisa in Schengen.

- Romania in spațiul Schengen! Ani buni Olanda a fost principalul stat care a refuzat intrarea Romaniei in spațiul Schengen. Acum, Austria este catarul care refuza. Romania a avut o așteptare legitima de a adera la spațiul Schengen, a declarat miercuri premierul Nicolae Ciuca. Premierul a respins ca nejustificate…

- Un vot pozitiv in parlamentul suedez, iar guvernul olandez a decis ca va accepta aderarea Romaniei si Croatiei, dar va bloca aderarea Bulgariei, intrucat considera ca nu ca nu intruneste deocamdata conditiile necesare. Ramane Austria, singura tara care mai trebuie convinsa, pentru ca joi la consiliul…

- Nicolae Ciuca a precizat, dupa intrevederea cu premierul Belgiei, ca Romania e gata sa poarte discuții cu orice stat vrea mai multe clarificari pe tema Schengen, dupa raportul Comisiei referitor la aspectele tehnice.

- Votul din Parlamentul European confirma ca Romania indeplineste cerintele pentru aderararea la spatiul Schengen, a declarat in urma cu putin prim-ministrul Nicolae Ciuca. Premierul si-a exprimat speranta ca decizia se va concretiza cat de curand.

- Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene spera sa obtina o decizie in unanimitate in favoarea admiterii Romaniei si Bulgariei in Spatiul comunitar de libera circulatie Schengen in luna decembrie, iar initiativa este sustinuta de Comisia Europeana.

- Nicolae Ciuca i-a transmis omologului nipon ca Romania vrea sa aprofundeze relațiile cu Japonia, pentru a fi dezvoltat un parteneriat strategic, mai ales ca statul asiatic și Bucureștiul au schimburi importante.