- Guvernul a aprobat, miercuri, un acord cu guvernul Republicii Moldova privind construirea unor apeducte cu subtraversarea raului Prut pentru alimentare cu apa potabila din judetul Iasi (Romania) in raioanele Nisporeni, Ungheni, Glodeni si Falesti (Republica Moldova).

- Guvernul a aprobat, miercuri, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a fost aprobat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind reglementarea construirii unor apeducte cu subtraversarea raului Prut pentru alimentare cu apa potabila din judetul Iasi (Romania)…

- „Tinand cont de faptul ca Republica Moldova face parte din categoria tarilor cu insuficienta de apa si cu risc sporit la impactul schimbarilor climatice, cooperarea privind integrarea europeana reprezinta una din prioritatile Romaniei, prin sprijinirea autoritatilor nationale si locale din Moldova in…

- Presupusul autor al dublului asasinat de la Iasi va fi adus in Romania marți seara. Barbatul de origine marocana, care a fugit din țara in noaptea comiterii crimelor, a fost reținut, saptamana trecuta, in Italia, la Roma. “Prin cooperarea dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia (Poliția Statala…

- Guvernul va aproba, in ședința de vineri, Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței Executivului. Premierul a precizat ca formularul este utilizat…

- Guvernul a prelungit cu 30 de zile starea de alerta pe tot teritoriul țarii, incepand cu 9 noiembrie 2021. Raman in vigoare toate restricțiile adoptate in 25 octombrie, printre care obligativitatea certificatului verde pentru instituții, restaurante și alte activitați, circulația pe timp noapte doar…

- Pentru prima oara de la inceputul pandemiei, medici din alta țara vin sa ajute Romania in tratarea pacienților cu Covid-19. 20 de cadre medicale, medici și asistenți din Republica Moldova, vor veni la spitalul din Lețcani, județul Iași, pentru a ajuta medicii romani. Raed Arafat a anuntat in cadrul…

