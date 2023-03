Stiri pe aceeasi tema

- ”Facem astazi un pas decisiv, penultimul in seria demersurilor pentru exploatarea gazelor de la Marea Neagra, in perimetrul Neptun Deep. Semnarea documentului de catre Transgaz, OMV-Petrom si Romgaz este angajamentul ferm pentru dezvoltarea gazoductului Tuzla-Podisor si pentru decizia finala de…

- Companiile romanești Romgaz (BVB: SNG) și OMV Petrom (BVB: SNP) au depus la operatorul sistemului de transport al gazelor naturale Transgaz o cerere angajanta de capacitate incrementala pentru introducerea in sistemul național de transport a gazelor naturale produse in perimetrul lor offshore din…

- Statul roman a gasit destul de repede o destinație pentru mare parte din cele 91 de milioane de euro provenite din vanzarea centralei de la Mintia: le investește intr-o rețea noua de gaze, de 56 de km, ce va deservi tot centrala de la Mintia. Ințelegerea a fost parafata intre Transgaz și cumparatorul…

- In timpul vizitei oficiale la Cairo, șeful Cabinetului de Miniștri de la București, Nicolae Ciuca, a declarat ca Romania vrea sa importe gaze naturale din Egipt, inclusiv pentru a sprijini Republica Moldova, noteaza Radiomoldova . „Romania este interesata ca, pana la momentul la care vom valorifica…

- In raportul anual al Petrom se arata care sunt investițiile bugetate in acest an, și care este estimarea sa pentru portofoliul de rezerve de hidrocarburi. Ambele cuprind cifrele din perimetrul Neptun Deep.Reprezentanții companiei au explicat ca, din circa 2,9 miliarde de lei preconizate in acest an…

- Agenția Naționala pentru Resurse Minerale il someaza pe operatorul austriac OMW Petrom al proiectului Neptun Deep sa depuna documentația completa pentru studiul de comecialitate referitor la zacamintele din Marea Neagra. Studiul de comercialitate este o etapa indispensabila in procesul de stabilire…

- In contextul crizei globale din energie din ultima perioada de timp, cu probleme semnificative pe continentul european reflectate de costurile in crestere majora, s-a discutat tot mai mult despre nevoia de independenta energetica a tarilor din Uniunea Europeana. Din fericire, Romania nu sta deloc rau…

- Guvernul vrea sa ia circa 8 miliarde de lei prin suprataxarea profiturilor din 2022 și 2023 ale OMV Petrom și Romgaz, in plus fața de impozitul obișnuit pe profit și fața de alte taxe și redevențe, spun conform estimarilor facute de Ministerul Finanțelor aferente unei ordonanțe de urgența care a fost…