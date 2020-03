Romania va concura la Eurovision cu piesa Alcohol You

Stiri pe aceeasi tema

- Melodia a fost aleasa duminica, la finalul unui show de aproape trei ore, care a avut loc la Buzau. Piesa finalista a fost aleasa de public si de juriul de specialitate, în proportie egala, de 50%. Cele cinci piese finaliste au fost prezentate de aceeasi cântareata, Roxen, fiecare…

- Alcohol You este piesa cu care Roxen va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020, de la Rotterdam, melodia obtinand punctaj maxim atat la votul juriului, cat si la cel al publicului, duminica seara, in Finala Nationala Eurovision desfasurata la Buzau.Am dat tot ce am putut pentru fiecare piesa…

- "Alcohol You" este piesa cu care Roxen va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020, de la Rotterdam, melodia obtinand punctaj maxim atat la votul juriului, cat si la cel al publicului, duminica seara, la Finala Nationala Eurovision desfasurata la Buzau.

- Piesa care va reprezenta Romania la Eurovision 2020 a fost aleasa duminica, la finalul unui show de aproape trei ore, care a avut loc la Buzau.Vezi și: Gabriela Firea face MARTURISIRI ȘOCANTE: mai mulți oameni politici CAUTAU actele medicale sa afle cat de bolnava era Cele cinci piese…

- „Alcohol You” este piesa cu care Roxen va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2020, de la Rotterdam, melodia obtinand punctaj maxim atat la votul juriului, cat si la cel al publicului, duminica seara, la Finala Nationala Eurovision desfasurata la Buzau, informeaza...

- Finala Nationala a concursului Eurovision va avea loc duminica, la Sala Sporturilor din Buzau, ocazie cu care va fi desemnata piesa cu care Roxen va participa pe scena de la Rotterdam. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, publicul si juriul, in proportie egala, vor decide actul artistic…

- TVR si Global Records au inceput filmarile pentru partea de grafica a celor cinci piese pe care Roxen le va interpreta in finala nationala Eurovision, care va avea loc la Buzau. Pentru editia din acest an a fost aleasa o abordare in premiera.

- Cu ce piesa ne va reprezenta Roxen la Eurovision? Iata noul sistem de selectie! S-a decis! Roxen va reprezenta Romania la Eurovision 2020. Concursul se va desfasura in luna mai la Rotterdam. Asadar, Selectia Nationala nu va mai fi despre a alege artistul si piesa, ci doar despre a alege… piesa! Selectia…