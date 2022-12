Stiri pe aceeasi tema

- Negocieri pana in ultimul moment. Romania va solicita joi un vot pentru aderarea la spațiul Schengen in cadrul Consiliului JAI de joi, potrivit premierului Nicolae Ciuca. Toate acestea pentru ca Austria se opune categoric primirii Romaniei și Bulgariei in Schengen.

- Autoritație romane vor solicita un vot pe aderarea la spatiul Schengen in cadrul Consiliul JAI de joi. Folosim toate canalele. La acest moment ne susțin toate statele membre, inclusiv Suedia și Olanda, cu excepția Austriei. In ceea ce privește Austria, am avut intalniri la nivelurle cele mai inalte.…

- Refuzul categoric al Austriei de a intra Romania in Spațiul Schengen ascunde o mulțime de interese economice și financiare uriașe. Potrivit informațiilor noastre provenite din zona serviciilor secrete și a diplomației, Austria a condiționat intrarea Romaniei in Spațiul Schengen , in primul rand, de…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, ca Romania are patru variante la care ar mai putea apela pentru a fi acceptata in zona libera de circulație, in ciuda opoziției aratate de Austria. Prima varianta, in opinia lui Victor Negrescu este ca Romania „sa solicite…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri, la Palatul Victoria, despre aderarea Romaniei la spațiul Schengen, ca „starea de incertitudine nu mai poate continua” și ca Romania va cere joi un vot decisiv in consiliul JAI, in contextul in care Austria blocheaza extinderea: Fii la curent cu…

- „La acest moment, toate statele membre ne sustin in avansarea aderarii, inclusiv Olanda si Suedia, cu exceptia Austriei. Avem inclusiv sustinerea ferma a Frantei si Germaniei, reconfirmata la toate nivelurile. Referitor la Austria, putem afirma ca am avut intalniri la nivelurile cele mai inalte: presedintele…

- Precizarile șefului statului vin in contextul in care, pana acum, Olanda, Suedia și Austria au ridicat obiecții privind primirea Romaniei in Schengen, la Consiliul JAI din 8 decembrie. Pentru a primi unda verde, votul trebui sa fie in unanimitate. „Cred ca s-a vehiculat 8 decembrie ca si un termen final,…

- Rezoluția Parlamentului Olandei nu e un raport de respingere a aderarii Romaniei la Schengen, ci este un raport care solicita clarificari legate de subiectele care au stat pe agenda relațiilor cu UE, legate de statul de drept, corupție și de crima organizata, spune premierul Nicolae Ciuca. „A fost adoptata…