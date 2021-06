România va beneficia doar de 20%, adică 1,95 miliarde euro, din fondul european pentru tranziție verde Tarile membre ale Uniunii Europene au aprobat luni un regulament de instituire a unui fond in valoare de 17,5 miliarde euro cu ajutorul caruia tranzitia verde va deveni mai echitabila si mai favorabila incluziunii. Fondul pentru o tranzitie justa va finanta proiecte care vor reduce costurile socio-economice pentru comunitatile din intreaga UE care depind in mare masura de combustibilii fosili sau de sectoare industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de sera si care au nevoie sa isi diversifice economia locala. Potrivit Reuters, Polonia urmeaza sa beneficieze de cea mai mare portie din Fondul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

