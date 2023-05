Stiri pe aceeasi tema

- Adina Valean a afirmat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca portul este extrem de important pentru infrastructura de transport europeana. “Ma bucur sa fiu la Constanta. Am venit in principal pentru a vizita portul, care este extrem de important pentru infrastructura de transport…

- Comisia Europeana a decis acordarea de compensații Romaniei de aproape 30 de milioane de euro pentru fermierii romani afectați de importurile de cereale din Ucraina, a anunțat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Mai precis, Romania va primi compensații pentru fermieri in valoare de 29,7 milioane de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, sustine ca operatorul national de transport CFR Marfa a fost „devalizat” de-a lungul anilor inclusiv prin incheierea unor contracte paguboase pentru companie, sub pretul de cost, iar el a cerut noului director al CFR Marfa renuntarea la astfel de contracte,…

- Uniunea Europeana activeaza o rezerva de criza pentru fermierii din trei țari estice, care au fost afectate de creșterea exporturilor de cereale din Ucraina, ceea ce a dus la scaderea prețurilor locale. Comisia Europeana va aloca 56 de milioane de euro pentru Romania, Bulgaria și Polonia, a declarat…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/23, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 19 martie anul curent la 22,13 milioane de tone, in crestere cu 8% fata de cele 20,52 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/22, arata datele publicate…

- INSOLVENȚA PE PIAȚA RCA. Avertizorii de integritate care au dezvaluit cazul Euroins au economist pentru romani 2 milioane de euro pe ziPSD, PNL și UDMR au facut tot ce au putut ca sa stalceasca legea avertizorului de integritate in ciuda protestelor societații civile și a presei. Din cauza legii, Comisia…

- Direcția Generala Mobilitate și Transport a Comisiei Europene a transmis reprezentantului permanent adjunct al Reprezentanței permanente a Romaniei pe langa UE, Clara Stanciu, ca la Comisia Europeana s-a primit o ”solicitare oficiala din partea Ucrainei de a adapta caile navigabile interioare pe Dunare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sambata, la Alba Iulia, ca este pentru prima data de la intrarea in Uniunea Europeana cand Romania cheltuie toti banii alocati pe un exercitiu bugetar pentru Transporturi, mentionand ca a solicitat Comisiei Europene sa se poata accesa sume de la…