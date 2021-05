Premierul Florin Citu a declarat sambaba ca Romania si-a asumat un sistem pentru salariul minim transparent si predictibil care sa fie folosit in perioada urmatoare. „E vorba de salariul minim. E o directiva pe salariul minim. Sunt discutii in acest moment despre salariul minim la nivelul Uniunii Europene. Romania in acest moment si-a asumat, pentru economia Romaniei, un sistem pentru salariul minim transparent si predictibil care sa fie folosit in perioada urmatoare”, a afirmat Florin Citu, intrebat, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa ce a vizitat sambata Centrul de vaccinare de la Circul…