România va avea un registru național de diabet zaharat și pre diabet Romania va avea un registru național de diabet zaharat și pre diabet, a anunțat Comisia Naționala de Diabet a Ministerului Sanatații, informeaza Rador. Datele medicale ale pacienților diagnosticați cu aceste afecțiuni vor fi inregistrate intr-o baza de date unica la nivel național, ce pot fi in interconexiune cu dosarul electronic al pacientului din platforma informatica a asigurarilor de sanatate. Din Planul Național de Prevenție vor face parte in mod activ medici diabetologi, dar și medici din toate specialitațile ca au rol in prevenția, depistarea și tratarea bolii. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

