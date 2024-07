Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) va beneficia de un nou sistem informatic, care va fi functional in cel mult doi ani, in urma unei investitii de peste 100 de milioane de euro, a anuntat, vineri, la Targu Mures, presedintele institutiei, Valeria Herdea, conform Agerpres. Anunțul vine in contextul in care sistemul informatic s-a lovit in ultimii ani de nenumarate probleme tehnice, medicii de familie spunand ca uneori ajung sa petreaca mai mult timp in fața calculatorului decat cu pacientul.