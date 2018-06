Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii au votat miercuri redistribuirea locurilor in Parlamentul European eliberate de catre alesii britanici din cauza Brexit-ului, in vederea viitoarelor alegeri europene din mai 2019, transmite AFP. Cu 566 de voturi pentru (94 impotriva si 31 de abtineri), Parlamentul European, reunit in sesiune…

- Cresterea timpilor de tranzit, nevoia de soferi calificati in operatiuni vamale, aglomerarea in porturile de trecere sunt doar cateva dintre efectele pe care le va produce iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, estimata pentru luna martie 2019, potrivit reprezentantilor companiei ICT Logistics,…

- Romanii care sunt la munca in Marea Britanie pot sta liniștiți in legatura cu viitorul lor, chiar daca britanicii se pregatesc acum sa iasa din Uniunea Europeana. Mesajul a venit chiar de la ambasadorul Marii Britanii la București, Paul Brummell. ”Pentru romanii care se afla acum in Marea Britanie,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul ministrului delegat pentru afaceri europene, a lansat un nou clip informativ referitor la implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie, informeaza un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES . Actiunea face parte din ampla campanie…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul ministrului delegat pentru Afaceri Europene, a lansat un nou clip informativ referitor la implicatiile procesului Brexit asupra romanilor din Marea Britanie. Actiunea face parte din cadrul amplei campanii de consultari publice "Romania in contextul retragerii…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…

- Secretarul de stat pentru afaceri interinstitutionale si juridice, Cristian Winzer, s-a intalnit vineri cu ambasadorul Bulgariei, Todor Ivanov Churov, context in care au discutat despre procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit…

- In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulatia masinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania. Cel mai probabil, situatia se va schimba dupa Brexit. Conducerea RAR se gandeste serios sa interzica circulatia masinilor…