- Gigel Știrbu, președintele Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, a trimis cate o scrisoare catre ministrul Afacerilor Externe și ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei in Romania referitoare la noua lege a minoritaților naționale din Ucraina. Fii…

- Dupa cei doi ani de pandemie traiți la cote de neliniște extrem de ridicate, am crezut ca 2022 va fi un an al revenirii la normalitate. Dupa acele sinistre luni de imbolnaviri de COVID19, de decese, de supraaglomerare a spitalelor și de zilele in care ieșeam din case cu declarații pe propria raspundere,…

- Conform unei legi adoptate de Parlament, școlile trebuie sa puna la dispoziție tuturor copiilor și tinerilor terenurile de sport din incinta lor dupa ore și in vacanțe. Școlile au termen de 120 de zile pentru a modifica regulamentele interne și sa stabileasca orarele. Conform datelor oficiale, școlile…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat ieri, 6 decembrie, principalul program de lucru Orizont Europa pentru perioada 2023 – 2024, prin intermediul caruia aproximativ 13,5 miliarde EUR vor fi dedicate sprijinirii cercetatorilor și inovatorilor din Europa in vederea gasirii unor soluții revoluționare la provocarile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu participa, joi, la cea de-a 29-a sesiune a Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care se va desfasura la Lodz, in Polonia, in contextul detinerii de catre aceasta tara a Presedintiei in Exercitiu a acestei…

- Romania, Grecia și Ungaria se afla la coada clasamentului egalitații de gen in Europa. Echilibrul dintre viața profesionala și cea privata a femeilor din Europa s-a inrautațit de la izbucnirea epidemiei COVID. Conform raportului Institutului European pentru Egalitate de Gen (EIGE) privind egalitatea…

- Anunțul generalului-locotenent (ret.) Ben Hodges, fost comandant al US Army in Europa, a fost facut marți, 15 noiembrie, la Conferinta internationala „Gandirea Militara Romaneasca”, informeaza Agerpres . Ben Hodges a precizat ca Romania are un rol esential in cadrul NATO, dar si pentru Statele Unite…

- Premierul Nicolae Ciuca a efectuat vineri o vizita la S.C. Astra Vagoane Calatori SA, context in care a vorbit de marirea substanțiala a bugetului pentru cercetare. „Este un moment care asigura continuitatea activitații de ieri, unde am vizitat trei mari producatori romani, Practic, dorim ca prin prezența…