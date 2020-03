Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a achizitionat un spital militar de izolare si tratament care va fi instalat in Constanta. Convoiul care transporta unitatea medicala din Olanda a intrat in tara astazi...

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca Romania se situeaza mult sub ”linia rosie” privind cazurile de coronavirus, astfel ca ”suntem mult sub capacitatea de explozie a sistemului sanitar”, iar 90 la suta din cazurile de coronavirus din Romania sunt din import. De asemenea, Costache a…

- Pe rețelele de socializare circula o serie de mesaje care starnesc panica in randul populației. Mesajele conțin informații ”pe surse” de la SRI, Poliție sau alte autoritați și susțin ca urmeaza o situație extrem de grava in Romania. Grupul de Comunicare Strategica vine cu clarificari și dezminte…

- Mai multe microbuze cu cetațeni veniți din strainatate sunt blocate la intrarea in Capitala. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat ca s-a luat masura de a opri convoiul de microbuze pentru ca unii merg spre Constanța, alții spre Prahova, iar cum in București este trafic intens se poate sparge…

- UEFA monitorizeazpa atent impactul pe care coronavirusul l-ar putea avea asupre turneului final al Campionatului European de fotbal 2020, competiție care va avea loc intre 12 iunie și 12 iulie in 12 orașe de pe ”Batranul continent”.Conform reprezentanților forului fotbalistic continental, situația va…

- Nicolae Stefanuta (USR) a inaugurat sambata, la Constanta, al doilea sau birou de europarlamentar din tara, dupa orasul natal Sibiu, el afirmand, intr-o conferinta de presa, ca pentru aceasta zona sunt deficitare investitiile in domeniul economic, spatiile verzi sunt foarte putine si nu exista oportunitati…

- Fostul prefect din Constanta, Ioan Albu, a provocat un accident duminica seara pe DN3, in judetul Constanta. Acesta consumase bauturi alcoolice, iar in urma accidentului o persoana in varsta de 44 de ani a decedat. Ioan Albu a pierdut controlul asupra volanului, apoi a patruns cu mașina pe contrasens,…

- Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica anunta despre un nou caz de rujeola. Este vorba despre un copil cu varsta de opt ani, care recent s-a intors din Romania. Minorul nu este vaccinat contra rujeolei. Cazul se afla in proces de investigație.