- UPDATE – ora 16:27 Guvernul a aprobat in sedinta de joi indicatorii tehnico – economici pentru construirea unui centru de instruire pentru piloti, echipat cu un simulator complet de zbor FFS (Full Flight Simulator) Boeing 737 NG, informeaza Ministerul Transporturilor printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- Dragnea a spus, in legatura cu proiectul de lege privind perimetrele petroliere offshore, ca primele concluzii vor fi trase de Comisia de industrii, precum si de Comisia de buget-finante si cea de administratie."Aici sunt doua obiective care trebuie avute in vedere si nu este o situatie…

- Rezerva de aur a Romaniei, aflata in administrarea Bancii Naționale a fost la sfarșitul anului trecut de 103,7 tone. In comparatie cu anul 1989, rezerva de aur este mai mare cu 36 de tone. In perioada 1994-2000, s-a realizat conversia cantitatilor excedentare de argint in aur, ceea ce a determinat…

- Scoala Superioara de Aviatie Civila (SSAvC) va avea un centru de instruire sintetica dotat cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG. La nivelul conducerii SSAvC s-a luat decizia extinderii gamei de servicii de pregatire de specialitate prin achizitionarea unor simulatoare de tip FFS. Pentru indeplinirea…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni, la Ploiești, ca susține scoaterea din lege a unei prevederi conform careia angajații care vin din alte țari sa munceasca in Romania trebuie sa primeasca cel puțin salariul mediu pe economie, acesta susținand ca, dupa ce Guvernul stabilește…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene decide marti, 5 iunie, daca perechile gay casatorite in afara tarii vor fi recunoscute in Romania. Un cuplu gay a cerut recunoasterea statutului de soti in urma unei casatorii in afara granitelor tarii noastre.