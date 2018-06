Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza pentru Simona Halep la Wimbledon: romanca s-a antrenat cu un campion pe iarba londoneza. Darren Cahill i l-a adus pe teren pe australianul Lleyton Hewitt, care a caștigat turneul in 2002 și a fost lider mondial.

- Romania are in premiera 8 jucatoare pe un tabloul principal de simplu al unui turneu de Mare Slem, la Wimbledon, dupa ce Alexandra Dulgheru si Gabriela Ruse au obtinut astazi calificarea, prin victoriile obtinute in ultimul tur al fazei preliminare. Romania le avea deja pe cele 6 jucatoare aflate in…

