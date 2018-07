Stiri pe aceeasi tema

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a anuntat miercuri ca circulatia feroviara intre Sighisoara si Danes se va desfasura pe firul II modernizat al variantei de traseu nou-construita pe intervalul de statii Sighisoara – Atel, potrivit news.

- CFR SA a deschis astazi circulatiei tronsonul de cale ferata Sighisoara – Coslariu si Podul Arc, ce traverseaza Tarnava Mare. Aceasta este prima cale ferata nou construita in Romania dupa 1989.

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 21 iunie 2018: I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru completarea mentiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative 2. PROIECT DE LEGE…

- La inceputul lunii iunie, Ministerul Transporturilor impreuna cu CFR SA vor elibera ultimul set de autorizații necesare continuarii lucrarilor de modernizare a caii ferate intre Simeria și Arad. Intre Sighișoara și Simeria reabilitarea infrastructurii nu a avansat conform așteptarilor, astfel conducerea…

- CFR Infrastructura a anunțat ca doua tuneluri de pe șantierul feroviar al Coridorului IV sunt gata in proporție de 90%, unul dintre tuneluri fiind cel mai lung nou construit ib Romania dupa 1989. CFR mai spune ca a solicitat constructorului FCC Azvi ca podul feroviar in forma de arc, peste raul Tarnava…

- Violeta Stoica Zeci de accidente se petrec, anual, in Romania, in zona trecerilor la nivel cu calea ferata, printre acestea fiind și cazuri de persoane care și-au pierdut viața din cauza neatenției la volan sau care se aflau in autovehicule care au fost lovite in timp ce treceau peste șinele de cale…

- In luna mai va fi receptionat primul tronson finalizat din Romania echipat cu sistemul european de gestionare a traficului feroviar ERTMS Nivelul 2, pe o distanta de 42 km din Coridorul IV paneuropean feroviar, de la Curtici pana la Km 614, ca urmare a unui proiect complex de reabilitare, care va imbunatati…