Banca Naționala a Romaniei intentioneaza sa puna in circulatie toamna aceasta prima bancnota romaneasca care va avea pe ea chipul unei femei. BNR intentiona sa puna in circulatie bancnota de 200 de lei, pe care se afla chipul Ecaterinei Teodoroiu, in cursul anul 2020, dar momentul a tot fost amanat. Europarlamentarul Corina Cretu ne anunta […] The post Romania va avea in curand o noua bancnota. Ce valoare va avea și ce personalitate feminina a fost folosita first appeared on Ziarul National .