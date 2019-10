Stiri pe aceeasi tema

- 'Cele 20,5 miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene destinate Romaniei s-ar imparti conform celor doi piloni, pe plati directe, Pilon I, acolo unde se gasesc aceste subventii si Pilonul II, investitii, in care discutam de tot ceea ce inseamna dezvoltarea fermelor, dezvoltare rurala si acea componenta…

- In ultima perioada, contribuabilii sunt din ce in ce mai des subiectul controalelor fiscale, mai mult de 500 de persoane fizice fiind verificate de la inceputul anului 2018 pana in prezent. Atat contextul socio-politic local, cat si cel international vin constant cu noi elemente in vederea…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale este instituția publica din Romania promovata de compania Microsoft ca exemplu de succes in utilizarea Inteligenței Artificiale (AI), arata un comunicat al AFIR, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project…

- "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 3,581 miliarde de euro (comparativ cu 3,482 miliarde de euro in perioada ianuarie - august 2018), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 2,582 miliarde de euro, iar creditele intragrup…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate vineri de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).In trimestrul…

- Rata mortalitații infantile din Romania s-a redus ușor in primele șapte luni din acest an fața de aceeași perioada a anului trecut, insa se menține la un nivel ridicat in comparație cu restul Uniunii Europene, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), potrivit 360MEDICAL.ro.Comparativ…

- 'In data de 26 august 2019 au intrat in conturile Romaniei pentru fermieri si dezvoltarea satului romanesc inca 176,41 milioane euro reprezentand rambursarea din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR). Valoarea totala a fondurilor europene pe care Romania le-a primit in 2019…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste posibililor beneficiari, oportunitatea accesarii fondurilor pentru finantarea programelor de restructurare/ reconversie a plantatiilor viticole in temeiul OMADR nr. 1508/2018. Fondurile sunt disponibile prin Programul National de…