Stiri pe aceeasi tema

- Noile reglementari din Codul Fiscal privind impozitarea jocurilor de noroc au produs revolta in piața. Intr-o faza secundara, Coaliția era decisa sa aplice un tratament separat operatorilor, pentru a nu distruge industria care trimite la Bugetul de Stat suma de 1,3 miliarde de euro și asigura 40.000…

- In ultimele saptamani s-a discutat frecvente despre noile modificari aduse Codului Fiscal, iar una dintre cele mai surprinzatoare noutați face referire la impozitarea jocurilor de noroc. Modificarea pragurilor și a procentelor, precum și scutirea veniturilor obținute de la operatorii offline nu este…

- Doru Gheorghiu, consultant al Patronatului Organizatorilor, Producatorilor și Exploatatorilor de Jocuri de Noroc din Romania, explica ce consecințe ar avea in piața implementarea unui supraimpozit de 40% CONTEXT: Coaliția PNL-PSD discuta intens in aceste zile o serie de masuri menite sa atraga mai mulți…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Vadu, cum ramane cum acea compensatie de 50 de bani pe litrul de combustibil si cum va arata acest mecanism. “Va pot spune cu certitudine ca urmeaza sa intre in sedinta de guvern de miercuri si avem o ordonanta de urgenta…

- Sindicatul Europol critica, luni seara, modul in care Guvernul a comunicat masurile propuse de la 1 iulie, dar si faptul ca acestea nu au fost discutate cu organizatiile sindicale, conform News.ro. ”Guvernul alege sa comunice pe Facebook masurile economice si sociale. Nu au existat consultari cu organizatiile…

- Coaliția de guvernare vrea sa-i convinga pe romani, cat și pe Comisia Europeana, ca are pregatita o reformare a transportatorului aerian de stat, TAROM. In realitate insa, totul indica doar o reimprospatare sau intinerire, daca doriți, a familiei care acapareaza Compania Naționala de Transporturi Aeriene…

- Noul Ford Mustang Mach 1 a fost dezvaluit, oficial, in 2021. Modelul este vandut in Europa, inclusiv in Romania din același an. Un exemplar al acestui model tocmai a devenit cel mai nou membru din colecția de mașini Țiriac Collection. Modelul american va fi expus alaturi de un alt model, construit la…

- Industria jocurilor de noroc a devenit mai competitiva ca niciodata, datorita dezvoltarii exponențiale a popularitații jocurilor de noroc online din ultimii ani. Gama larga de jocuri de noroc populare asigura ca exista ceva pentru toata lumea. Romania, o piața proeminenta a jocurilor de noroc din Europa…