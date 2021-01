România va avea 1,2 milioane de oameni vaccinați până la finalul lunii martie Guvernul iși pastreaza obiectivul privind vaccinarea a 10,4 milioane de romani pana in septembrie. Premierul Florin Cițu a anunțat ca 1,2 milioane de romani vor primi ambele doze de vaccin pana pe 29 martie. Cițu susține ca in Romania campania de vaccinare „merge bine” și ca toate țarile depinde de numarul de doze de vaccin. „Toate țarile depind de numarul de doze de vaccin. Totuși, datele arata clar ca Romania este printre țarile care au pregatit foarte bine aceasta campanie. Continuam in același ritm și pastram obiectivul de a vaccina 10.4 milioane de romani, cu ambele doze, pana la sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

