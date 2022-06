Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin spune ca vina pentru criza alimentara care se preconizeaza la nivel global nu este a Rusiei. Acesta a afirmat pentru televiziunea de stat Rossiya 1 ca dupa deminarea porturilor ucrainene de la Marea Neagra, Rusia va asigura trecerea „in siguranța” a transporturilor navale de cereale din…

- Majoritatea covarșitoare a romanilor considera Rusia drept vinovata pentru razboiul din Ucraina. De asemenea, romanii susțin trimiterea de trupe NATO in Romania și cred ca resursele de gaz de la Marea Neagra vor aduce independența energetica a Romaniei, se arata in ultimul

- Moscova a cerut astazi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra, ca sa poata fi reluate exporturile de cereale.

- Ministerul rus al Apararii a afirmat ca Romania se afla printre țarile care trimit cei mai mulți mercenari in Ucraina, pentru a lupta impotriva armatei lui Vladimir Putin, a transmis agenția TASS .Astfel, dintre cei peste 6.800 de mercenari straini, din 63 de țari, ajunși in zona de conflict de la declanșarea…

- UPDATE 2 O localitate din regiunea rusa Breansk, situata in apropierea frontierei cu Ucraina, a fost atacata de armata ucraineana, afirma oficiali locali citati de postul de televiziune Sky News. „Astazi, satul Klimovo a fost vizat de atacuri lansate de fortele armate ucrainene. Doua cladiri rezidentiale…

- "Minele navale ucrainene vor ajunge in Romania in 4 zile", a transmis Ministerul Apararii, citat de agenția RIA Novosti.Anunțul vine dupa ce autoritațile turce au intrat in alerta, ca urmare a faptului ca 2 astfel de mine au ajuns in zona stramtorii Bosfor. Una dintre ele a fost detonata de specialiști,…

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP, informeaza Agerpres.…