Stiri pe aceeasi tema

- ”Reuniunea de astazi ne-a oferit oportunitatea unui dialog de substanta asupra prioritatilor comune ale celor doua Executive. Am transmis Guvernului condus de doamna Prim-ministru Natalia Gavrilita un mesaj ferm si sincer de sustinere pentru parcursul european al R. Moldova, in conformitate cu Parteneriatul…

- Liga Studenților (LS IAȘI) solicita Guvernului sa elimine toate restricțiile de la granița dintre Romania și Republica Moldova, precum și restricțiile aplicabile cetațenilor romani și etnicilor romani cu permis de ședere la frontiera cu toate statele vecine, dar și eliminarea obligativitații completarii…

- Profesorul universitar Vasile Dincu, fost membru al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), este de parere ca Ministerul Educatiei „a scapat de sub control aceasta situatie a calitatii din invatamantul superior” el fiind de parere ca „la…

- Procentul de 2,28% din PIB alocat Educatiei este „rusinos” si reprezinta un mesaj privind importanta acestui domeniu pentru decidenti, acuza Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). „In ciuda solicitarilor studentilor trimise Guvernului de a organiza dezbatere publica, conform…

- Preșcolarii și școlarii din ciclul primar și gimnazial, care provin din familii cu venituri modeste, vor primi tichete sociale pentru sprijin educațional, in valoare de 500 lei fiecare, potrivit Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care are la dispoziție o alocare de 216,2 milioane lei,…

- Problemele studenților straini din Iași sunt in atenția municipalitații. In acest sens, primarul Mihai Chirica a anunțat ca dorește inființarea unui centru de reziliența pentru studenții straini, proiect care va fi realizat in parteneriat cu universitațile ieșene. „Centru universitar de mare tradiție…