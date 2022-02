Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat acordarea de asistenta umanitara Ucrainei, constand in produse medicale – analgezice, antiinflamatoare, antibiotice si dezinfectant de suprafete. CNSU s-a reunit de urgența, luni seara și a luat Hotararea nr. 8, la solicitarea autoritatilor din…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, azi, modificarea condițiilor de carantina la sosirea in Romania. Perioada de carantina pentru cei care intra in Romania se scurteaza la 5 zile si pentru persoanele nevaccinate, netestate sau care nu au trecut prin boala. De asemenea, nu…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis luni renuntarea la impartirea statelor in functie de riscul epidemiologic, instituind masura carantinei de 5 zile pentru orice persoana care vine in tara si nu prezinta certificatul digital al UE privind COVID-19 care sa ateste vaccinarea,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 31.01.2022, Hotararea nr. 6. CONSULTAȚI AICI INTREAGA DECIZIE CNSU Principalele prevederi: - Instituirea masurii carantinei cu o durata de 5 zile pentru persoanele care sosesc in Romania și nu prezinta…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Cine sunt romanii care intra in carantina Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat vineri, 21 ianuarie 2022, lista tarilor cu risc epidemiologic. Spania si Italia sunt in zona rosie.Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 10 decembrie 2021, Hotararea numarul 113, prin care se schimba regulile de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania. Noile reguli sunt valabile in perioada10.12.2021 – 08.01.2022, in sensul:…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat in ședința de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea numarul 111 pentru stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania valabile in perioada 10.12.2021 ora 00:00 – 08.01.2022 ora 24:00. 1. Se…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de vineri, 26 noiembrie 2021, Hotararea numarul 106 privind actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Principalele modificari sunt: -in zona *roșie* a intrat Monaco; -in zona *galbena* au intrat: din zona…