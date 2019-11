Stiri pe aceeasi tema

- În România, preturile bunurilor si serviciilor au crescut cu 257% între 2000 si 2017, comparativ cu 98% în Ungaria si cu 87% în Letonia, media UE fiind 36%, se arata într-un raport realizat de Erste Group și Institutul Legatum."Cu toate acestea, media cresterilor…

- Documentare „Crescuti pentru a fi liberi. Povesti din Centrul si Estul Europei” vor fi difuzate, pe 9 noiembrie, de unsprezece posturi de radio din tara si strainatate pentru a marca 30 de ani de la caderea Zidului Berlinului, potrivit news.ro.Unsprezece posturi de radio din Europa Centrala…

- Țarile fost comuniste din Europa Centrala și de Est sunt mai bogate ca niciodata, iar cetațenii lor mai sanatoși decat acum 30 de ani, se arata intr- analiza realizata de catre ”The Guardian”. Chiar daca nemulțumirile generate de tranziția catre capitalism au dus la o ascensiune a populismului, publicația…

- Aproximativ 400 de cazuri noi de cancere pediatrice sunt diagnosticate si tratate anual in Romania, ceea ce inseamna o incidenta anuala de 10 cazuri la suta de mii de copii, arata un studiu prezentat joi de Societatea Romana de Onco-Hematologie Pediatrica. Conform acestui studiu, in perioada 2010 –…

- Piața de birouri din București a fost cea mai dinamica și inca exista loc de creștere Cea mai mare oferta de spații de birouri moderne in 15 țari din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) a fost inregistrata in Varșovia, Budapesta și Praga, iar in București au fost livrate cele mai multe spații…

- Un raport publicat ieri de Eurostat arata ca in Uniunea Europeana sunt, in medie, 42 de angajati in sectorul serviciilor postale la fiecare 10.000 de locuitori, tarile fruntase fiind Marea Britanie (61), Cehia (60) si Slovacia (58). Romania este la polul opus, avand doar 28,1, potrivit Hotnews. Printre…

- România are nevoie de reforma ca de aer. Daca nu mai vrem sa fim pe locul întâi la atâtea performanțe negative și daca nu mai vrem sa plece pur și simplu românii din țara avem nevoie de reforme reale. Mai ales, reforma în economie. Trebuie sa reducem taxele pe munca…