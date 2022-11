Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan a declarat, sambata, la Oradea, dupa victoria din meciul cu Panna Udvardy, care a dus scorul intalnirii Romania-Ungaria la 3-0, ca este extrem de fericita si ca este bucuroasa ca poate sa reprezinte tara, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Meciul a durat o ora si 12 minute.Vineri s-au inregistrat rezultatele:Ana Bogdan - Dalma Galfi 6-1, 6-4Jaqueline Cristian - Anna Bondar 6-2, 4-6, 7-6 (3)Sambata vor mai avea loc meciurile Jaqueline Cristian - Dalma Galfi si Monica Niculescu/Anca Alexia Todoni – Reka-Luca Jani/Panna Udvardy.Castigatoarea…

- Azi se joaca ultimele 3 partide din duelul Romania – Ungaria, din play-off-ul Billie Jean King Cup. Romania conduce cu 2-0 dupa prima zi și mai are nevoie de o victorie pentru a se califica in runda urmatoareCastigatoarele acestui play-off vor evolua in calificarile din 2023 pentru turneul final, in…

- "Marinariildquo; au obtinut la Craiova a 11 a victorie stagionala in 16 meciuri jucate . Avand in vedere pozitia din clasament si constanta in rezultate, multa lume pune intrebarea: trage Farul la titlu In partida cu FCU 1948 Craiova, la echipa de pe litoral si in prima liga a debutat, la doar 14 ani,…

- Chindia arata ca rezultatele cu Rapid și CSA Steaua in cupa nu au fost succese de moment, invingand la Craiova 1948 prin reușita lui Popadiuc din minutul 64, cand Post-ul Victorie deosebit de importanta a Chindiei la Craiova! Toni Petrea bifeaza 3 victorii in 3 meciuri la Targoviște apare prima data…

- Primaria Constanța a pierdut o prima batalie in justiție ce vizeaza o suprafața de 1.734 metri patrați pe care se ridica o biserica. Curtea de Apel Galați a suspendat o hotarare a CL Constanța, prin care era revocat dreptul de administrare al Arhiepiscopiei Tomisului asupra suprafeței amintite.

- Ana Bogdan, victorie la US Open 2022. Romanii urmaresc cu sufletul la gura ultimul Grand Slam al anului. Pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, jucatorii romani se vor intrece cu nume importante din tenis. Confruntarile vor avea loc pe terenurile dure ale USTA Billie Jean King National Tennis Center.…

- Luca Petru Fațan de la CS Unirea Alba Iulia a obținut prima victorie la un campionat european de box, la cadeți Luca Petru Fațan, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a obținut prima victorie la un Campionat European de Box, la cadeți, impotriva unui englez. A pierdut insa lupta pentru medalie,…